РИАМО - 31 янв. В ближайшие три года в новой Москве построят свыше 20 школ и детских садов за счет средств городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В период с 2019 по 2021 год включительно бюджет Москвы профинансирует строительство в ТиНАО более 20 школ и детских садов», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2019 года произойдет значительное увеличение финансирования развития социальной инфраструктуры ТиНАО.

«Если быть совсем точным, то мы планируем в рамках реализации городской Адресной инвестиционной программы за три предстоящих года построить в ТиНАО 13 школ и 11 детских садов. <…> Если учесть, что за шесть предыдущих лет город построил в новой Москве семь школ и детских садов, то в ближайшие три года – более чем в три раза больше», – дополнил Жидкин.

По его мнению, девелоперы, работающие на новых территориях столицы, тоже не снизят темп своего участия в создании в новой Москве современной социальной инфраструктуры.

«За три предстоящих года инвесторы планируют построить в ТиНАО не менее 50 школ и детских садов», – полагает Жидкин.

Усилиями городского бюджета и инвесторов в новой Москве уже построено порядка 50 школ и детских садов.

С 1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в бывших Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.