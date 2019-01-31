РИАМО - 31 янв. В ближайшие три года в новой Москве построят свыше 20 школ и детских садов за счет средств городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«В период с 2019 по 2021 год включительно бюджет Москвы профинансирует строительство в ТиНАО более 20 школ и детских садов», – говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2019 года произойдет значительное увеличение финансирования развития социальной инфраструктуры ТиНАО.
По его мнению, девелоперы, работающие на новых территориях столицы, тоже не снизят темп своего участия в создании в новой Москве современной социальной инфраструктуры.
«За три предстоящих года инвесторы планируют построить в ТиНАО не менее 50 школ и детских садов», – полагает Жидкин.
Усилиями городского бюджета и инвесторов в новой Москве уже построено порядка 50 школ и детских садов.
С 1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в бывших Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.
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