РИАМО - 31 янв. Полиция в Одинцове обнаружила при осмотре у мужчины наркотики, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Двадцать девятого января с улицы Маяковского в Одинцове доставлен в отделение полиции мужчина 1984 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 12,62 грамма амфетамина», - сказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде.