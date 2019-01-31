РИАМО - 31 янв. Столичное кафе «Мопс тайм», которое зоозащитники обвинили в издевательствах над животными, временно закрылось, сообщается на странице кафе в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, «Мопс тайм» не будет работать ближайшие несколько дней по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Ранее на сайте Сhange.org появилась петиция зоозащитницы, которая потребовала закрыть мопс-кафе на севере Москвы. Автор посетила кафе и сообщила, что щенки содержатся в неподобающих условиях и страдают от постоянного контакта с посетителями. По ее словам, животные вымотаны, поскольку гости не дают им спать, а одна собака хромает. Также активистка отметила, что в подвале, где находится заведение, «сильно орет музыка» и стоит стойкий запах мочи. Петицию поддержали свыше 20 тысяч человек.

Администратор кафе, в свою очередь, пояснил РИАМО, почему у мопсов вялый вид. По его словам, они не измученные, а сонные, что присуще этой породе. Он также опроверг заявление о том, что животных в мопс-кафе мучают, и рассказал, что все собаки привиты и регулярно проходят обследования в ветклиниках.