РИАМО - 31 янв. Кража с применением ножа произошла в магазине в Одинцове, мужчина вынес из здания три бутылки водки «Хортица», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Двадцать девятого января в дежурную часть отделения полиции обратился москвич 1980 года рождения с заявлением о том, что в Одинцове в помещение магазина путем свободного доступа вошел неизвестный и, угрожая заявителю складным ножом, открыто похитил алкогольную продукцию. Сумма ущерба – 915 рублей», – отметил собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции уроженец Армении, у которого при личном досмотре изъяты складной нож и три бутылки водки «Хортица».

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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