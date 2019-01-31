РИАМО - 31 янв. Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли факт несанкционированного использования земельного участка на улице Кирпичной в Москве, где на огороженном участке было размещено пять строений, говорится в сообщении пресс-службы инспекции.

При проведении обследования территории было установлено, что на огороженном земельном участке площадью почти 10 тысяч квадратных метров размещено пять строений. Доступ на территорию ограничен, въезд контролируется сотрудниками охранной службы. При этом оснований для использования участка не имелось. Земельно-правовые отношения не оформлялись.

«По данному факту организация была привлечена к административной ответственности. Сумма штрафных санкций составила 250 тысяч рублей. Организации было предписано освободить территорию или оформить право пользования на земельный участок», - отмечается в материале.

В настоящее время нарушение земельного законодательства устранено, заключен договор аренды земельного участка под производственную деятельность и обеспечение внутреннего правопорядка.