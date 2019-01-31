РИАМО - 31 янв. К 155-летию у Московского зоопарка появится собственный гимн, который будет звучать во время торжественных и официальных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Конкурс на создание стихов и музыки для гимна стартовал летом 2018 года. Его инициаторами выступили Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей и Московский зоопарк. Также проект поддержало Российское движение школьников.

«Участие в творческом состязании приняли более 150 человек со всей России. В шорт-лист вошло 17 работ конкурсантов из Москвы, Смоленска, Серпухова, Вологды и других городов. Победителей объявили в январе нынешнего года. Ими стали авторы стихов Наум Олев и Симон Осиашвили, а также Олег Каледин, написавший музыку», – отмечается в материале.

Сейчас идет активная подготовка к записи гимна. Одновременно с этим проводится конкурс среди детских коллективов на лучшее исполнение. Услышать гимн посетители смогут в ближайшие месяцы: он будет играть каждый день во время открытия зоосада.

«Мы искренне рады, что конкурс на создание гимна вызвал такой резонанс. В работе каждого участника было столько теплых слов, столько искренних эмоций по отношению к Московскому зоопарку! Все это свидетельствует о том, что наш зоопарк действительно живет в памяти и в сердцах представителей разных поколений. Пусть так будет и впредь», – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Официальная презентация произведения пройдет летом, когда Московский зоопарк будет принимать у себя участников ежегодных конференций Союза зоопарков и аквариумов и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Свое 155-летие Московской зоопарк будет отмечать 13 февраля.