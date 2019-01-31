РИАМО - 31 янв. На складе в подмосковном Краснознаменске специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в срезах роз из Нидерландов нашли карантинный для РФ объект – цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Двадцать седьмого января управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре срезов цветов роз (происхождение – Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», – отмечается в сообщении.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта. Зараженные срезы цветов уничтожат.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.