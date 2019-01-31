РИАМО - 31 янв. Специалисты Мосгосстройнадзора проверили ход устранения нарушений на строительстве спортивно-оздоровительного комплекса на юго-востоке Москвы, объект готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возводится по адресу: Марьинский бульвар, владение 32 (ЮВАО, Марьино).

«Утвержденным проектом предусмотрено строительство 2-3-этажного здания спортивного комплекса с 25-метровым бассейном и спортзалами общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Строительство ведется за счет инвестора», - говорится в сообщении.

Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Осенью на объекте была проведена итоговая проверка с участием специалистов центра экспертиз, а также специалистов отделов экологического и санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора и по надзору за соответствием строительных материалов требованиям технической документации Мосгосстройнадзора. В ходе проверки было выявлено 48 нарушений.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. Результаты недавней проверки на строительстве спортивно-оздоровительного комплекса в Марьино показали, что все ранее выявленные нарушения устранены. Застройщик готовит документы для подачи заявления на ввод объекта в эксплуатацию», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.