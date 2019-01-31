РИАМО - 31 янв. Полиция поймала москвича, который подозревается в попытке ограбления магазина в Наро-Фоминске, мужчину задержали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне днем в дежурную часть УМВД от диспетчера поступила информация о том, что в Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова в магазине неизвестный пытается напасть на кассира.

«Выездом на место установлено, что в магазин путем свободного доступа вошел неизвестный и, угрожая ножом продавцу-кассиру, пытался похитить товар из магазина. За совершенное преступление установлен и доставлен ранее судимый москвич 1991 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.