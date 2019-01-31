РИАМО - 31 янв. Двое мужчин в ходе застолья в Химках сильно поссорились, вследствие чего один нанес другому колото-резаное ранение, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

29 января в Химках у дома бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в больницу доставлен и госпитализирован местный житель 1964 года рождения

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1962 года рождения», – отметил собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.