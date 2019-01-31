РИАМО - 31 янв. Пересадка между остановочными пунктами «Стрешнево» Московского центрального кольца и Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги будет организована по принципу «сухие ноги», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время ОАО «РЖД» продолжает строительство третьего конкорса, который соединит МЦК с радиальной пригородной линией. Открыть переход запланировано в 2019 году», – отмечается в сообщении.

В рамках программы компании РЖД и правительства Москвы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог на Рижском направлении для пассажиров был открыт новый остановочный пункт «Ленинградская». Он построен вплотную к кольцу, благодаря чему появилась пересадка между «Ласточками» и пригородными поездами.

Для пассажиров построена современная пассажирская инфраструктура с безбарьерной средой, а новые надземные пешеходные переходы также создали коридоры, которые соединили разделенные ранее железной дорогой районы Сокол и Войковский.

К примеру, теперь у жителей Светлого проезда появился прямой и более короткий путь до станции метро «Войковская», а у жителей Радиаторных улиц и Войковских проездов – проход до «Стрешнево». Ранее им приходилось делать многокилометровый крюк через Ленинградское шоссе.

Кроме того, в перспективе Ленинградская станет остановкой одного из Московских центральных диаметров (МЦД): Нахабино – Подольск.