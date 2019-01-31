РИАМО – 31 янв. Два ребенка пострадали в ходе потасовки в школе подмосковного Одинцова, детей травмировал третьеклассник, который решил отработать приемы самбо прямо в учебном заведении, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 21 января в средней школе №3. Девятилетний мальчик пришел в учебное заведение на занятие туристического кружка. После занятия школьник увидел потасовку в коридоре – мальчик избивал другого на глазах у остальных ребят. Тогда девятилетний школьник решил вмешаться и остановить драку, однако оказалось, что зачинщик конфликта был самбистом.

«Он поднял Сашу и ударил его шеей о крючок для одежды. Сын мне рассказал, что он просто отрабатывал на нем приемы из самбо. Саша позвонил мне сразу после этого, и мы поехали в больницу. Там сняли побои: ребенку диагностировали множественные ушибы и травму мышц шеи. Теперь он даже головой вертеть не может, потому что у него стоит фиксирующий воротник», – рассказала мать девятилетнего школьника.

По информации издания, мальчик, за которого пытался заступиться пострадавший ребенок, тоже получил травмы и был госпитализирован с ушибом верхней челюсти и другими повреждениями. Самого зачинщика потасовки смогли остановить только охранники школы.