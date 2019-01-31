РИАМО – 31 янв. Юморист и телеведущий Максим Галкин ответил народной артистке России Лии Ахеджаковой, которая ранее раскритиковала его за издевательские пародии и пиар на своем имени, сообщает Газета.ru.

Ранее Галкин выступил в театре «Современник» на юбилее Галины Волчек. Юморист изобразил на сцене 80-летнюю Лию Ахеджакову, которая в его исполнении пристает к сильным мира сего с вопросами о России. Эта пародия возмутила артистку. Она заявила, что «талантливый человек Галкин» использует ее имя, чтобы посмеяться над ней и ее судьбой, а также поднять свои рейтинги.

«Уважаемая Лия Ахеджакова, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что вы же сами много лет боретесь», – написал Галкин в Instagram.

Он подчеркнул, что в своих пародиях не ставит цели высмеять кого-либо, а пытается иронизировать над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении.

Галкин также отметил, что занимается политической сатирой и для него не имеет значения, какую именно личность пародировать. В качестве примера ведущий привел свою пародию на президента России Владимира Путина.

«Вы как давний непримиримый борец с режимом – желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо», – пояснил юморист.

Он также отверг обвинения в желании пропиариться на имени Ахеджаковой во время выступления в «Современнике». Галкин подчеркнул, что своей миниатюрой хотел только порадовать саму артистку и ее коллег.