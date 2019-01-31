РИАМО - 31 янв. В Наро-Фоминске мужчину подозревают в нанесении ножевого ранения уроженцу Дагестана, полиция возбудила уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Накануне утром на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске с проникающим ножевым ранением грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован уроженец Дагестана 1992 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в Следственный отдел по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области уроженец Химок 1979 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.