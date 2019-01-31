РИАМО – 31 янв. Четыре земельных участка, расположенные в новой Москве, будут выставлены на торги, на объекте в поселении Марушкинское могут возвести спортивный комплекс с офисными помещениями, говорится в сообщении пресс-службы Москомстроинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с выставлением на торги четырех земельных участков для строительства объектов различного назначения.

«Так, торгово-бытовой комплекс площадью 8,9 тысячи квадратных метров могут построить по адресу: поселение Марушкинское, деревня Марушкино, улица Привольная, владение 9 (НАО). Площадь земельного участка составляет 0, 49 гектара», – отмечается в сообщении.

По адресу: поселение Марушкинское, деревня Марушкино, улица Привольная, владение 10 (НАО) на земельном участке площадью 0,73 гектара может быть возведен спортивный комплекс с торгово-офисными помещениями. Его площадь составит почти 14 тысяч квадратных метров, уточняется в материале.

Объект торговли площадью 5,2 тысяч квадратных метров планируется построить по адресу: поселение Щаповское, деревня Батыбино, участок 1 (ТАО). Площадь земельного участка – 0,29 гектара.

На земельном участке по адресу: поселение Щаповское, поселок Щапово, улица Садовый квартал, владение 5А (ТАО), площадь которого составляет 0,2 гектара, намерены построить общественный комплекс. Площадь здания составит 3,2 тысячи квадратных метров.

Все указанные земельные участки свободны от застройки, заключается в пресс-релизе.