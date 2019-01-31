РИАМО - 31 янв. Здание автосервиса на Пяловской улице перепрофилируют под многофункциональный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 31 января согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Пяловская, владение 7 (САО) с целью изменения вида разрешенного использования (ВРИ)», – говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположено здание автосервиса.

«Инвестор намерен перепрофилировать здание под многофункциональный комплекс. Общая площадь объекта составит 5,3 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект изменений в правила землепользования будет вынесен на публичные слушания.