РИАМО – 31 янв. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время беседы по телефону договорись организовать новую встречу, сообщает Газета.ru.

Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы белорусского лидера.

«Встречу планируется провести в ближайшее время, стороны намерены обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце 2018 года», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках телефонного разговора в четверг Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество двух стран во многих сферах, в том числе лидеры затронули вопросы торгово-экономических отношений.

Однако пресс-служба Путина не говорит о конкретной дате встречи, главы стран лишь обсудили «график предстоящих личных контактов».