РИАМО – 31 янв. До конца марта текущего года в домах городского округа Орехово-Зуево заменят 120 лифтов, заказчиком является фонд капитального ремонта, сообщил начальник участка по замене лифтового оборудования Александр Тихонов.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, лифтовое оборудование подлежит замене после 25 лет эксплуатации. После этого проводится экспертиза подъемника, и специалисты определяют, отремонтировать механизм или полностью поменять. Приемка работ и ввод в эксплуатацию осуществляются с участием представителей Ростехнадзора, которые проводят проверку управляющей и эксплуатирующей компании на наличие документации по эксплуатации лифтов и квалифицированного персонала.

«На сегодняшний момент в городском округе Орехово-Зуево проходят работы по замене 117 лифтов в 39 многоквартирных домах, из них 61 уже в работе. Каждый элемент лифтового оборудования будет заменен. Что касается сроков, то по нормативам на установку дается 40-45 суток. По контракту до конца марта все работы должны быть выполнены», – сказал Тихонов.

Он добавил, что качество работ по установке нового лифтового оборудования находится под жестким контролем главы муниципалитета Геннадия Панина. Он лично проверил ход работ на одном из жилых объектов на улице Гагарина, 6А и остался доволен их выполнением.

«В доме на Гагарина, 6А на сегодняшний день полностью готовы порталы и собраны кабины. Далее будут забрасывать лебедки, устанавливать шкафы управления, обрамление и проводить пуско-наладки. Сотрудников достаточно, замена проходит в штатном режиме. Также радует, что жители относятся с понимаем к временным неудобствам, ведь скоро у них будут новенькие лифты», – заключил Тихонов.