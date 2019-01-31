40 градусов пользы: 10 лайфхаков по использованию водки в быту

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Водке под силу сводить не только органические загрязнения, но и чистить стекла – от оконных до линз очков. Для чистки очков нужно взять безворсистую тряпочку, слегка смочить ее в водке и аккуратно протереть поверхность – с нее уйдет и грязь, и бактерии.

Тем же способом чистится чувствительная фотооптика, при этом важно соблюдать несколько правил. Во-первых, тряпочка должна быть влажной, а не мокрой. Во-вторых, движения должны быть прямыми, а не вращательными. На всякий случай, предварительно стоит ознакомиться с инструкциями к оптике и уточнить, не противопоказана ли ей такая чистка.

Что до мытья окон и зеркал, то тут придут на помощь 100 миллилитров водки на литр воды. Поверхности, протертые такой смесью, точно будут сиять от чистоты.