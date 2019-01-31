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  1. Шпаргалки
  2. 40 градусов пользы: 10 лайфхаков по использованию водки в быту
Шпаргалки

40 градусов пользы: 10 лайфхаков по использованию водки в быту

Водка – напиток со множеством способов применения – от дезинфекции до кулинарии. Ко Дню русской водки корреспондент РИАМО собрал самые полезные
© РИА Новости, Михаил Мордасов
1

Очистит кафельную плитку

© РИАМО, Анастасия Осипова

Водка – верная помощница в ситуации, когда нужно прочистить швы между плиткой в ванной. Достаточно залить водку в пульверизатор и распылить на стыки кафеля. Ждем 5-10 минут – и смываем все при помощи губки, смоченной в воде. Спирт эффективен против микроорганизмов, поэтому легко справится с плесенью и грибком на швах. Также водка хорошо сводит и другие органические загрязнения с ткани – будь то пятна от продуктов питания или травы. Обработайте место загрязнения (как вариант – из того же пульверизатора), затем протрите щеткой или губкой и промокните. Если сразу не получилось, можно повторить процедуру несколько раз.

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2

Очистит окна и оптику

© flickr.com,zilupe

Водке под силу сводить не только органические загрязнения, но и чистить стекла – от оконных до линз очков. Для чистки очков нужно взять безворсистую тряпочку, слегка смочить ее в водке и аккуратно протереть поверхность – с нее уйдет и грязь, и бактерии.

Тем же способом чистится чувствительная фотооптика, при этом важно соблюдать несколько правил. Во-первых, тряпочка должна быть влажной, а не мокрой. Во-вторых, движения должны быть прямыми, а не вращательными. На всякий случай, предварительно стоит ознакомиться с инструкциями к оптике и уточнить, не противопоказана ли ей такая чистка.

Что до мытья окон и зеркал, то тут придут на помощь 100 миллилитров водки на литр воды. Поверхности, протертые такой смесью, точно будут сиять от чистоты.

3

Обновит серебро и хрусталь

© РИАМО, Ксения Сидорова

Водка способна заставить сверкать хромированные, стеклянные и керамические детали интерьера. То же относится к хрустальным люстрам, мыть которые из-за обилия мелких деталей весьма утомительно: куда проще добавить три-четыре ложки водки на 0,5 литра воды, а потом распылить эту смесь из пульверизатора на люстру. При этом она должна быть выключена, а под ней постелена хорошо впитывающая тряпка.

А еще водка вернет первозданный вид серебряным украшениям – достаточно замочить их в напитке всего на 5 минут.

4

Чем полезен стакан водки для мужчин

© flickr.com, Didriks

Для сильного пола тоже есть несколько лайфхаков, связанных с главным русским алкогольным напитком. Так, при помощи водки можно продлить жизнь бритвенным лезвиям – просто опустите их в стакан со спиртным после бритья. С одной стороны, жидкость продезинфицирует лезвия, с другой — не даст им заржаветь. А если во время ремонта вам попался ржавый болт, открутить его получится гораздо быстрее, если предварительно полить водкой.

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5

Продлит жизнь цветам

© РИАМО, Александр Кожохин

Счастливая обладательница свежего букета цветов может пойти на маленькую хитрость и продлить им жизнь: для этого в воду надо добавить по чайной ложке водки и сахара. Алкоголь убьет бактерии, а сахар даст цветам питательные вещества. Правда, этот раствор придется менять каждый день. А еще водкой можно наполнить красивую бутылку и поместить туда необычное растение или ягоды: они заспиртуются и надолго сохранят свежий вид. Получится интересный предмет интерьера.

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6

Уничтожит насекомых

©  pxhere.com

Благодаря дезинфицирующим свойствам водку не любят насекомые, что делает ее универсальным инсектицидом. К примеру, если комнатное растение облюбовала тля, достаточно протереть алкогольным напитком стебли и листья — и паразиты отступят. Боятся водку и плодовые мошки. Если такие незваные гости завелись на вашей кухне, приготовьте «противоядие»: смешайте 30 миллилитров водки, три-четыре капли жидкости для мытья посуды и 400 миллилитров воды. Этой смесью нужно протереть место, где обитают насекомые — и совсем скоро они исчезнут.

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7

Водочный лед для компрессов

©  pixnio.com

Еще одна идея для применения водки в быту – холодильные элементы на ее основе. Для этого алкогольный напиток смешивается с водой в пропорции один к одному и замораживается. В отличие от обычного льда, такой «водочный» лед не тает гораздо дольше: он пригодится и для сохранения продуктов при поездках на дачу или пикник, и как холодный компресс – например, при ушибах. Кстати, смесь водки и воды можно замораживать не один раз.

Кроме того, водка – отличное средство, чтобы безболезненно отклеить лейкопластырь. Пропитайте спиртным клейкую часть, и он легко отойдет.

8

Дезодорант для обуви и салона авто

©  pixabay.com

Несколько «водочных» лайфхаков связаны с обувью. Напиток поможет растянуть по ноге узкие туфли, если перед тем, как их надеть, залить в пару изнутри по 50 миллилитров водки и подождать 10-15 минут. Если же опрыскать водкой обувь изнутри и дать ей высохнуть, она сыграет роль дезодоранта и поможет устранить неприятный запах. Правда, это, скорее, метод профилактики: если случай запущенный, понадобится средство сильнее.

Работает водка и как дезодорант для одежды: она убивает бактерии, дающие неприятный запах. После сбрызгивания одежду лучше просушить в хорошо проветриваемом помещении, чтобы водочный аромат полностью исчез. Алкогольный напиток способен подарить свежесть и прокуренным автомобильным сиденьям, если побрызгать на них водкой, смешанной с водой в пропорции один к одному. При этом водка не только отбивает неприятный запах, но и обладает дезинфицирующим эффектом.

9

Идеальный разрыхрытель для выпечки

© РИАМО, Александр Манзюк

Наконец, водка – верный помощник в приготовлении различных блюд. Пара столовых ложек холодного напитка, добавленные в тесто, сделают его более пышным – водка выступит в роли разрыхлителя. Спирт испарится в процессе выпекания, тесто насытится воздухом и станет более пышным, а корочка – румяной и рассыпчатой. То же самое касается и теста для кляра: 1-2 столовые ложки водки помогут добиться румяной и хрустящей корочки.

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10

Сделает мясо мягче

©  pixabay.com

Стопка водки, добавленная в маринад для шашлыка, сделает мясо более нежным. При варке мяса этот алкогольный напиток тоже пригодится: когда вода, в которой оно варится, закипит, надо снять пену и влить в бульон водку из расчета одна столовая ложка на полкило мяса. Благодаря этой хитрости оно отлично разварится, а вкус «приправы» почти исчезнет. А полстакана водки, влитые в уху в конце приготовления, помогут заметно улучшить ее вкус — главное, дать при этом ухе покипеть 1-2 минуты.

Но и это еще не все кулинарные достоинства главного русского спиртного напитка. Так, водка поможет соленым огурцам и другим домашним заготовкам дольше храниться – добавьте всего 20 миллилитров на литр рассола.

Наконец, при помощи водки проверяют качество меда: берется его столовая ложка, нагревается и смешивается со спиртным. Натуральный мед при этом растворится полностью, а от плохого продукта останется осадок, или водка помутнеет.

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Дмитрий Булгаков
ДезинфекцияКулинария
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