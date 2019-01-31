РИАМО - 31 янв. Более сотни семей Московской области, воспитывающих детей-инвалидов, получили с начала года выплату в размере 13020 рублей на покупку питания и одежды ребенку на период его обучения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«В этом году ежегодную выплату в размере 13020 рублей на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения оформили более 100 семей. Выплата предоставляется семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах, в том числе и на надомной форме обучения, доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов», – говорится в сообщении.

В 2018 году выплату на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения получили 2 187 семей Подмосковья, воспитывающих детей-инвалидов.

В регионе действует Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья. Она создана в 2016 году и объединяет более 50 общественных организаций родителей детей-инвалидов со всего региона с общей численностью более 10 тысяч человек.

Также за 2018 год в регионе для инвалидов адаптировали 384 социально значимых объекта (64%), это превышает показатель в рамках федеральной программы (54%).