РИАМО - 31 янв. Культурно-просветительский центр для получения дополнительного профессионального образования построят на 5-й улице Ямского поля в Северном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Здание площадью порядка 1,5 тысяч квадратных метров будет иметь четыре этажа, фасады облицуют керамогранитной плиткой оранжевых, салатовых и желтых оттенков. Здесь откроется языковая школа, студии рисования, художественная галерея, а также будут работать различные кружки. Создание новых точек притяжения для жителей районов в плане развития территорий – одна из задач, поставленная мэром Сергеем Собяниным», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, создание комфортной жилой среды, строительство новых объектов с культурной и образовательной функцией сегодня имеет большое значение.

Территория культурно-просветительского центра площадью около 2 тысяч квадратных метров будет благоустроена – в цветниках высадят многолетники, проложат пешеходные дорожки, поставят скамейки и урны. Также продумана архитектурная подсветка фасадов в вечернее и ночное время.