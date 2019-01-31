Прямо в день 177-летия русского мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи в Третьяковской галерее была украдена его картина «Ай-Петри. Крым». Похититель провернул все прямо на глазах у посетителей – не спеша снял картину со стены и спокойно покинул музей.

Возвращенную после кражи картину Куинджи снова выставят в Третьяковской галерее 1 февраля. А сможете ли вы, пробираясь по лабиринтам галереи, выйти прямо к этой картине?

На пути к крымскому пейзажу вам встретятся шедевры, которые также были похищены или испорчены в музеях Москвы за последние 100 лет. Они не менее прекрасны, но ваша цель – найти именно Куинджи!