РИАМО – 31 янв. В аэропорту «Домодедово» пресекли попытку ввоза партии маша сушеного (вид бобовых), зараженного карантинным объектом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На пассажирском терминале международного аэропорта «Домодедово» 27 января при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Таджикистан, была выявлена подкарантинная продукция (маш сушеный), на которую действуют временные ограничения на ввоз», – отмечается в сообщении.

В результате досмотра подкарантинной продукции, обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии, что в дальнейшем подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

«В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена», – заключается в материале.

Четырехпятнистая зерновка – жук небольшого размера из рода Callosobruchus, входит в список карантинных организмов, отсутствующих в РФ. Повреждает различные зернобобовые в поле и при хранении, распространяют болезнетворные бактерии, вызывает опасные расстройства пищеварения у человека и домашних животных.