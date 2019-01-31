РИАМО - 31 янв. Врачи Домодедовской городской больницы спасли 60-летнего мужчину, экстренно прооперировав и удалив из его сердца инородное тело, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Домодедовскую центральную городскую больницу поступил 60-летний мужчина с инородным телом в полости сердца. Ситуация была критической, поскольку могла в любой момент привести к смерти пациента», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

Он пояснил, что врачи Домодедовской ЦГБ в экстренном порядке прооперировали пациента, используя малоинвазивную методику.

«Хирурги Домодедовской больницы через небольшой прокол удалили инородное тело и фактически спасли пациента. Мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Важно, что малоинвазивный метод позволяет сократить период восстановления пациента после операции и сводит к минимуму возникновение негативных последствий», – подчеркнул Матвеев.