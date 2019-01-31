РИАМО - 31 янв. Ежегодная благотворительная акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» по оказанию помощи одиноко проживающим в частном секторе пенсионерам и маломобильным гражданам в дни обильных снегопадов прошла в поселке Загорянский городского округа Щелково, а также в Сергиевом Посаде и Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы надзорного ведомства провели работы по уборке снега и образовавшейся наледи с крыши строения на участке возле дома 6 по улице Добролюбова, принадлежащего ветерану труда Борису Килияну. С учетом прошедших снегопадов, а также почтенного возраста самостоятельно очистить крышу от обильных снежных масс для Бориса Захаровича стало бы очень сложной задачей», – говорится в сообщении.

Административно-технические инспекторы, вооружившись лопатами, убрали последствия снегопада, тем самым предотвратив возможность падения снега при наступлении оттепели. Своим примером сотрудники ведомства показали, что осуществляют не только надзор за проведением уборки, но и сами готовы помочь в ее проведении тем, кто в силу возраста, здоровья или иных жизненных ситуаций испытывает трудности.

Инспекторы Егорьевского территориального отдела совместно с представителями движения «Молодая Гвардия» и внештатными инспекторами помогли в борьбе с последствиями обильного снегопада 92-летнему ветерану труда, заслуженному врачу России Людмиле Мироновой, проживающей по улице Степана Халтурина. Добровольцы очистили от снега двор и прилегающую территорию, а также кровлю дома от наледи.

В Сергиевом Посаде очищена прилегающая территория к дому 22 по улице Загорского, в котором проживает инвалид-колясочник Владимир Викторович.

Акция «Тропинка к дому» проводится второй год подряд. В 2018 году «Тропинка» стала серебряным призером ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».