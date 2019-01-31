РИАМО – 31 янв. Правоохранители при обысках нашли у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного в среду по обвинению в участии в преступном сообществе и двух убийствах, целую коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму наличных денег, передает РИА Новости.

«При обысках у сенатора Арашукова и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве», – сказал источник в правоохранительных органах.

Накануне 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Задержанный сенатор Рауф Арашуков доставлен на допрос. ВИДЕО>>