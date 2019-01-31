РИАМО - 31 янв. Три детских сада на 850 мест введут в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Строительство в районе идет высокими темпами. В целях скорейшего обеспечения жителей объектами образования по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется программа по строительству ДОУ и школ в районе», – сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Образовательные учреждения появятся по адресам: Некрасовка, квартал 6 (ДОУ на 350 мест), Некрасовка, квартал 11 (участок 2, ДОУ на 350 мест), район Некрасовка, квартал 7 (ДОУ на 150 мест).

«Благодаря активной поддержке мэра Москвы программы по строительству объектов образования значительно уменьшились очереди в детские сады и школы. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета мы планируем построить 82 образовательных здания на 35220 мест: 20 школ на 16825 мест, 32 ДОУ на 8395 мест и 30 пристроек на 10 тысяч мест», – добавил Бочкарев.