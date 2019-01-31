РИАМО – 31 янв. Введение новых правил выдачи разовых пропусков для большегрузов никак не отразится на стоимости продуктов и их поставках в Москву, большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что СМИ, публикуя сообщения о возможных перебоях с поставками продуктов, могут преследовать собственные спекулятивные цели.

«Время выдачи разовых пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, но большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год. Со многими представителями торговых сетей мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло», – сказал он.

Новые правила оформления пропусков начали действовать в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более 5 суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

«Как и прежде, движение грузовиков ограничено с 06:00 до 22:00. В частности, автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК; для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД. Согласно новым правилам, эти ограничения действуют в течение всего года», – заключается в материале.