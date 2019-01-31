РИАМО - 31 янв. Московская область вошла в пятерку популярных направлений России для отдыха этой зимой, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей, квартир и домов туристами с 1 декабря 2018-го по 28 февраля 2019 года.

«Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Карелия входят в первую пятерку направлений для путешествий по России, популярных у российских туристов этой зимой», – говорится в сообщении.

Туристы бронируют зимние поездки в Подмосковье в среднем на три ночи и тратят на аренду жилья 3,5 тысячи рублей на семью в сутки.

Дешевле всего проживание обходится в Крыму – 2,4 тысячи рублей, бронируют в среднем на 4,5 ночи, по длительности туристических поездок лидирует Сочи и Краснодарский край – шесть ночей, в среднем 2,7 тысячи рублей в сутки. Санкт-Петербург бронируют в среднем на пять ночей, 2,5 тысячи рублей в сутки; Карелия – 3,2 тысячи рублей, четыре ночи.