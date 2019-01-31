РИАМО - 31 янв. До конца февраля в Подмосковье создадут региональную программу повышения производительности труда на промышленных предприятиях, сообщил в четверг на встрече с бизнес-сообществом начальник управления промышленной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Олег Исаев.

«Наша задача - до конца февраля создать региональную программу повышения производительности труда, согласовать ее у губернатора, дальше ее реализовывать», - сказал Исаев.

В четверг в доме правительства Московской области проходит встреча властей с бизнес-сообществом, на которой представители подмосковных предприятий задают интересующие их вопросы. Исаев отмечал на мероприятии, что 1,4 тысячи промышленных предприятий в 2019 году должны увеличить производительность труда на 1,3% по отношению к 2018 году. К 2024 году производительность труда должна вырасти на 20%.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что в ближайшие пять лет Подмосковье сосредоточится на развитии экспорта, повышении производительности труда на предприятиях и повышении конкурентоспособности региональной продукции.