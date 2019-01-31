РИАМО - 31 янв. Для паники о перебоях с поставкой продуктов в Москву нет оснований, так как новые правила передвижения грузовых автомобилей лишь обеспечивают более действенный контроль, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Ранее в СМИ сообщали, что после ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей по Москве цены на продукты в столице могут вырасти из-за перебоев в поставках.

«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно», – сообщил Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, новые правила мало чем отличаются от тех, что были.

«Единственное – дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул градоначальник.