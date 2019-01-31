РИАМО - 31 янв. Первая тысяча предпринимателей Москвы воспользовалась онлайн-сервисом для подготовки налоговых деклараций в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Онлайн-помощник для подготовки налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения (УСН) появился у столичных предпринимателей в марте 2018 года. Сервис позволяет заполнить форму и в течение суток отправляет сформированный документ по электронной почте.

«С марта прошлого года почти 1,3 тысячи предпринимателей Москвы подготовили декларации по упрощенной системе налогообложения с помощью нашего онлайн-сервиса. Заполнение налоговой декларации для большинства предприятий актуально в первые три месяца года», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Если предприниматель еще не определился с выбором налогового режима для своего бизнеса, на сайте mbm.ru он может бесплатно подобрать подходящий режим налогообложения с учетом особенностей деятельности своей компании, а также подготовить документы для регистрации бизнеса, оставить заявку на поручительство в фонд содействия кредитованию или подключиться к бизнес-навигатору.

Mbm.ru – проект ГБУ «Малый бизнес Москвы» (подведомственное учреждение департамента предпринимательства и инновационного развития). Здесь можно найти информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Москве и о том, как ими воспользоваться. О том, как город поддерживает предпринимателей, также можно узнать в центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), которые есть в каждом административном округе столицы.