РИАМО - 31 янв. Производительность труда на 1,4 тысячи промышленных предприятий в Подмосковье в этом году должна вырасти на 1,3%, а к 2024 году - на 20%, сообщил в четверг на встрече с бизнес-сообществом начальник управления промышленной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Олег Исаев.

В четверг в доме правительства Московской области проходит встреча властей с бизнес-сообществом, на которой представители подмосковных предприятий задают интересующие их вопросы.

«Мы должны сделать так, чтобы 1,4 тысячи предприятий нарастили производительность труда так, чтобы с 2024 года прирастать на 5% в год. В 2019 году производительность труда должна вырасти на 1,3% по отношению к 2018 году. К 2024 году, если все сложить, производительность труда на предприятиях должна вырасти на 20%», - сказал Исаев.

По его словам, речь идет о предприятиях, работающих в сферах сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, обрабатывающей и перерабатывающей (в том числе пищевой) промышленности, с объемом выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей.

«Это те предприятия, которые мы должны прежде всего стимулировать», - заключил Исаев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что в ближайшие пять лет Подмосковье сосредоточится на развитии экспорта, повышении производительности труда на предприятиях и повышении конкурентоспособности региональной продукции.