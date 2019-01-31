РИАМО - 31 янв. В одном из кафе в центре столицы между двумя женщинами произошел конфликт, в результате одна из участниц набросилась на другую женщину с ножницами и бритвой и избила ее, передает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел в заведении на бульваре Энтузиастов. По предварительным данным, 24-летняя москвичка набросилась на гостью кафе с ножницами и бритвой. Пострадавшая утверждает, что ее избили, а также отрезали прядь волос», – говорится в сообщении.

Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что пострадавшая 18-летняя девушка после конфликта обратилась в одну из московских клиник.