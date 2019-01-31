РИАМО - 31 янв. Росстат изменит методику оценки бедности, теперь в ней будут учитывать те категории, которые сейчас не представлены в исследовании, к примеру, женщины с детьми до шести лет, пишет в черверг РБК.

«С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике <…>. Проведенный в ведомстве (Минтруде РФ – ред.) анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов», – говорится в сообщении.

Как сообщают в министерстве труда и социальной защиты РФ, Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании, к примеру, женщинами с детьми до шести лет.

Все подготовительные мероприятия по переходу на новую методику завершат в этом году.

По мнению экспертов, оценка уровня бедности по модернизированной методике может повысить общий показатель бедных в стране, так как женщины с детьми до шести лет – наиболее уязвимая категория из всех семей с детьми.

Включение именно этой категории в новую методику обусловлено тем, что сегодня из всех семей, находящихся за чертой бедности, 80% – это семьи с детьми. По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, для сокращения числа бедных граждан в два раза потребуется «прорыв», а усилия важно сконцентрировать именно на семьях с двумя детьми и многодетных.

Росстат сейчас определяет уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) на основе выборочных ежеквартальных обследований бюджетов домохозяйств. Обследование охватывает 48,5 тысяч домохозяйств, оно основывается на данных интервью членов домохозяйств и ведении ими записей обо всех текущих расходах. Еще один критерий бедности – дефицит доходов бедных (сколько денег понадобилось бы для того, чтобы ликвидировать бедность). В 2017 году этот показатель составил 717 миллиардов рублей.

«Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь–сентябрь 2018 года, 19,6 миллиона россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 рубль», – уточняется в материале.