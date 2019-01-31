РИАМО – 31 янв. Москвичей призывают быть осторожными из-за возникновения гололедицы на дорогах в четверг, сообщается на сайте «Метеовести».

Центральные области Европейской России находятся в теплой части циклона, наполненного хорошо прогретыми и влажными воздушными массами. В такой ситуации в регионе высока вероятность небольших осадков и гололедов.

«По данным за 9 часов утра гололеды уже отмечены на востоке и юге Московской области, в Рязанской и Владимирской областях, и вероятность их образования довольно высока в течение всего дня», – говорится в сообщении.

Ближе к вечеру, когда температура воздуха будет возвращаться в отрицательную часть температурной шкалы, а в Москве это ожидается в 19-20 часов, ожидается другое, не менее опасное явление – гололедица.

«Растаявшие массы снега и выпавшие дожди будут замерзать, делая дороги и тротуары очень скользкими. Будьте внимательны и осторожны!» – заключается в материале.

В четверг в Москве ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.