РИАМО - 31 янв. В Московской области за минувшие сутки обработали противогололедными материалами порядка 13,2 тысячи километров автодорог, что составляет 92% от закрепленной сети, очистили 12,4 тысячи километров, что составляет 80% от сети, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий снегопада, за прошедшие сутки было вывезено свыше 20 тысяч кубометров снега. В работах было задействовано 1170 единиц спецтехники, в том числе 470 комбинированных дорожных машин.

«В связи с выпадением осадков в виде дождя и снега, а также ожидаемой гололедицей, активно ведутся работы по обработке противогололедными материалами региональной сети автодорог. В настоящее время в работах задействовано более 670 единиц техники, в том числе 470 комбинированных дорожных машин», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В первую очередь ведется обработка опасных участков автомобильных дорог, таких как путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы.

По прогнозам синоптиков, днем в четверг ожидается облачная погода, местами мокрый снег, гололедица. Температура воздуха составит от 3 градусов до минус 2 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков: 0-1 миллиметров.

Министерство призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.