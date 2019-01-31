РИАМО – 31 янв. «Почта России» заключила договор на оказание услуг по приему платежей с ООО «Коммунальные платежи онлайн» в Люберцах, ежемесячно компания формирует порядка 97 тысяч лицевых счетов на оплату услуг, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«В городском округе Люберцы это крупнейший поставщик услуг. Оплатить свои платежи клиенты смогут в любом почтовом отделении на территории самого муниципалитета, а также граничащих с ним районов», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев подтвердил, что для компании важно создавать комфортные условия для клиентов при оплате коммунальных платежей.

«Поэтому мы тщательно подходим к выбору своих контрагентов. За первые 20 дней января уже принято более 1200 платежей. «Почта России» планирует в дальнейшем активно развивать прием платежей в пользу данной организации», – дополнил Адушев.

Жители могут выбрать удобный для них способ оплаты коммунальных услуг.

«Это может быть уже привычный для них способ оплаты в отделениях почтовой связи или новый – оплата услуг почтальону на дому или в офисе с помощью мобильного почтово-кассового терминала», – уточнил собеседник агентства.

Только на территории Люберец задействовано 36 комплектов оборудования МПКТ. Сейчас данная услуга становится все более популярной, особенно у маломобильных групп населения и пенсионеров.

«Если вы не можете прийти в отделение почтовой связи, представитель Почты России сам к вам придет и поможет оплатить услуги ЖКХ и иные виды платежей», – заключил представитель собеседник агентства.