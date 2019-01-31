РИАМО - 31 янв. Несмотря на январскую оттепель, популярные у москвичей катки на ВДНХ и в парке Горького продолжают работу в штатном режиме, сообщили РИАМО в четверг представители пресс-служб парков.

«У нас у всех катков - и в «Останкине», и в «Городе зимы» - никаких изменений в расписании нет. Все работает как обычно. Для нас это не такие страшные погодные условия», - сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Сотрудник пресс-службы парка Горького отметил, что каток в этом парке продолжает работу в штатном режиме.

А в «Сокольниках» из-за погодных условий пришлось закрыть одну из двух ледовых площадок.

«Каток «Лед», который находится на Фестивальной площади, работает в штатном режиме. А «Гигант», который находится на Большом круге и 1-й Лучевой просеке, пришлось закрыть в связи с погодными условиями», - сказала пресс-секретарь парка «Сокольники» Екатерина Самарина.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве потеплеет до плюс 3 градусов. Погода будет облачной, с осадками. Утром в некоторых районах столицы прошел дождь. Ожидается, что достаточно теплая погода сохранится в городе до конца недели - дневные температуры в пятницу и субботу будут в диапазоне от минус 1 до плюс 1 градуса.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на четверг из-за гололеда.

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