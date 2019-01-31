РИАМО - 31 янв. «Галс-Девелопмент» может продать легендарную гостиницу «Пекин» в центре Москвы китайской Sichuan Railway Investment Group (SRIG), пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Входящий в группу ВТБ «Галс-Девелопмент» вскоре закроет сделку по продаже гостиницы «Пекин» у станции метро «Маяковская» в центре Москвы, сообщили «Ъ» два консультанта на рынке недвижимости и инвестбанкир. По словам одного из собеседников «Ъ», покупателем выступает Sichuan Railway Investment Group, базирующаяся в китайском Чэнду», - говорится в статье.

В пресс-службе «Галс-Девелопмент» подтвердили факт продажи «Пекина», добавив, что с покупателем уже подписан договор, но не назвав контрагента ввиду конфиденциальности. Однако в компании подтвердили, что это государственная компания из КНР.

Эксперты оценили сделку примерно в 6 миллиардов рублей. Но это не окончательная сумма, которую покупателю придется вложить в актив: в перспективе номерной фонд гостиницы может быть увеличен вдвое, на что потребуются значительные инвестиции. Источник газеты добавил, что SRIG намерена создать на части площадей «Пекина» центр китайской культуры.

В Китае SRIG специализируется в основном на генподрядных работах по строительству железных дорог, в Австралии разрабатывает рудники меди и золота в Квинсленде, в Эритрее — месторождения меди, цинка. В Чувашии у SRIG есть несколько проектов в сельском хозяйстве.

Гостиница «Пекин» — знаковый объект для российской столицы: ее архитектор Дмитрий Чечулин — один из инициаторов строительства в Москве в конце 1940-х годов сталинских высоток. Сама гостиница, строившаяся с 1939 по 1958 год, также выполнена в стиле сталинского ампира. Общая площадь отеля с 144 номерами составляет 26 тысяч квадратных метров.