РИАМО – 31 янв. Астероид Апофис при прогнозируемом падении на Землю может полностью уничтожить город, сопоставимый по размерам с Москвой и европейскими мегаполисами, сообщает ТАСС.

Ранее ученые из Санкт-Петербургского государственного университета предположили, что Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году. Их прогноз есть в докладе, который будет представлен в четверг на XLIII Королевских чтениях.

«Если такое тело (диаметр Апофиса более 300 метров – ред.) упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области. А ионосферное излучение, наверное, всю Европу охватит», – сказал агентству заведующий лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шувалов.

Он уточнил, что схожие с Апофисом по размерам тела падают на Землю раз в 10-100 тысяч лет.

Ученый добавил, что на данный момент у человечества нет средств изменить траекторию астероида, если возникнет опасность его столкновения с Землей.

«Межконтинентальные баллистические ракеты, которые есть, если смогут попасть в астероид вблизи Земли, практически не повлияют на его траекторию», – дополнил специалист.

Астероид Апофис обнаружили в 2004 году в обсерватории Китт-Пик (штат Аризона). Он назван в честь древнеегипетского змея-разрушителя, который пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода. Небесное тело движется со скоростью более 30 километров в секунду, то подходя на относительно небольшое расстояние к Земле, то отдаляясь от нее. В следующий раз сближение прогнозируется в 2029 году.