РИАМО - 31 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительному блоку не снижать внимания к проблемам в долевом строительстве, ЖКХ и реформе системы обращения с отходами.

«Наша традиционная встреча с правоохранительным блоком посвящена актуальной повестке – обеспечению безопасности, соблюдению законодательства в вверенной нам области – в Подмосковье. У нас реализуется большая программа по ликвидации проблемных участков, сегодня мы обсудим темы, связанные с обманутыми дольщиками, проблемами ЖКХ, а также реформой, которая предполагает современные методы реализации и переработки мусора. Все эти вопросы у нас на повестке», – сказал Воробьев, открывая встречу.

Он отметил, что в январе прошла коллегия МВД, подобные коллегии проведут и другие подразделения.

«За 2018 год у нас есть серьезное снижение преступности, улучшение ситуации с безопасностью, но всегда есть к чему стремиться и что совершенствовать», – заключил Воробьев.

Обеспечение квартирами обманутых дольщиков – одна из важных задач региона. Правительством Московской области проведена большая работа по завершению сложных долгостроев до их ввода в эксплуатацию и выдачи ключей. В прошлом году были выданы ключи порядка 10,5 тысячам участников долевого строительства по 36 объектам. В 2019 году в Подмосковье должны обеспечить права еще 19 тысяч обманутых дольщиков.