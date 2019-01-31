РИАМО – 31 янв. Более 18 миллионов раз жители столицы воспользовались бесплатным Wi-Fi в наземном городском пассажирском транспорте и на остановках в 2018 году, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«За 2018 год бесплатным Wi-Fi в наземном транспорте и на остановках воспользовались более 18 миллионов раз. За это время к единой сети MT_FREE подключились почти 10,4 миллионов пользователей», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что во время поездок пассажиры в основном смотрят видео и общаются в социальных сетях. Кроме того, самыми популярными темами для поиска стали кинематограф, путешествия и литература.

«За год пользователи скачали в общей сложности более 830 терабайтов трафика», – дополнил Ликсутов.

Он подчеркнул, что в настоящее время беспроводная сеть доступна на всем наземном транспорте Мосгортранса, а также на самых востребованных остановках, расположенных у метро, автовокзалов, железнодорожных платформ.