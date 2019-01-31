РИАМО - 31 янв. После кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи в России проверят организацию хранения фондов и проведения выставок в музеях, в первую очередь в самой Третьяковке, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

В интервью газете «Известия» Мединский ответил на вопрос, будет ли министерство принимать экстренные меры по обеспечению безопасности музеев после инцидента в Третьяковской галерее.

«О мерах, предотвращающих подобные явления, можно будет говорить после проведения комплексной проверки музеев на предмет хранения фондов и проведения выставок. Она запланирована в первую очередь в Третьяковке, затем в других федеральных музеях. Кроме того, соответствующие рекомендации в отношении музеев других уровней подчиненности мы дали руководству субъектов Российской Федерации», – сказал Мединский.

Он добавил, что по результатам проверки будут приняты конкретные решения. Однако уже сейчас понятно, что рост интереса к музеям со стороны общества увеличился настолько, что прежние методы обеспечения безопасности могут давать сбои, считает министр.

«Наша общая задача – найти узкие места, предложить механизм решения и внедрить его», – заключил он.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.