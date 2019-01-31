РИАМО – 31 янв. Хозяева 169 квартир в жилом доме «СУ-155» в московском районе Нагатино-Садовники в скором времени смогут получить свое законное жилье, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проблемный дом по адресу: Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корпус 29Б введен в эксплуатацию.

«Разрешение на ввод дома в эксплуатацию получено 30 января 2019 года (№77-163000-008826-2019). В объекте реализовано 169 квартир. Теперь граждане, которые оказались заложниками действий застройщика, смогут переехать в принадлежащее им жилье», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как ранее сообщали в ООО «РК Строй» (структуру АКБ «Российский капитал» (ПАО), на которую возложена функция по достройке объекта), передача ключей гражданам для заселения начнется после подписания договора на эксплуатацию жилого дома с управляющей компанией.

«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8, районе Северное Чертаново, корпуса 2АБВ, районе Фили-Давыдково, квартал 69, корпус 2, районе Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корпус 29Б, городском округе Щербинка, улица Железнодорожная, дом 39, корпуса 1, 2 и улица Бочкова, владение 11А, корпус 15, 23.

«По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала», – уточняется в материале.

Первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве по адресу: районе Фили-Давыдково, квартал 69, корпус 2 – введен в июле 2017 года.