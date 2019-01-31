РИАМО - 31 янв. В Олимпийской деревне на западе Москвы начали устанавливать оборудование на строящемся катке, помимо ледового поля, в трехэтажном здании появятся раздевалки, тренажерные залы и кабинет врача, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Крытый каток для хоккейных тренировок на территории спортивного комплекса Олимпийской деревни — 80 откроют в этом году», - отмечается в материале.

Как уточнил руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас строители завершают монтаж металлоконструкций и уже приступили к установке оборудования.

Для размещения катка построили трехэтажное здание. Его основную площадь займет ледовое поле размером 61 на 30 метров. Также внутри установят трибуны на 284 места, оборудуют раздевалки, помещения для сушки одежды и комнаты для заточки коньков.

Здесь же появится тренажерный зал и тренировочный зал на синтетическом льду, а также кабинет врача. На прилегающей территории появится парковка для автомобилей.

«В столице ежегодно увеличивается количество спортивных объектов. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов», — добавил Бочкарев.