РИАМО - 31 янв. Из гардероба одного из московских музеев неизвестный похитил шубу, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В полицию поступило сообщение о хищении шубы из гардероба одного из столичных музеев. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ», – отмечается в сообщении.

Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Как сообщает ряд СМИ, шубу украли из гардероба Третьяковской галереи вечером 27 января, тогда же из зала музея похитили картину «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Похитителя позже нашли и задержали, он находится под стражей. Похищенную картину удалось разыскать благодаря системе «Безопасный город», ее вернули в музей.

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