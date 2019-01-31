РИАМО – 31 янв. Россияне с четверга смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, в нем будут учитываться просрочка платежей, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории, сообщает РИА Новости.



«Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону «О кредитных историях». Документ предусматривает, что вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный рейтинг в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека», – отмечается в сообщении.



Теперь соотечественники смогут получить кредитный отчет два раза бесплатно – по одному разу в бумажной и электронной формах.



«Также появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)», – отмечается в материале.



Ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по итогам проведенной оценки сообщило, что более 60,5 миллионов россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг.



«Средний рейтинг у 9% заемщиков, или 7,4 миллиона человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13%, или 9,8 миллиона человек», – уточняется в сообщении.



Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область – по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия – по 82%.