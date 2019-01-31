РИАМО - 31 янв. С 1 февраля в Москве при городской клинической больнице имени Юдина в дневное время начнет дежурить авиамедицинская бригада Московского авиационного центра и Центра экстренной медицинской помощи, с 15 февраля дежурство санитарных вертолетов при этой больнице станет круглосуточным, сообщил РИАМО в четверг первый заместитель директора ГКУ «МАЦ» Владимир Федоров.

Он отметил, что в настоящее время Московский авиацентр ежедневно осуществляет дежурство трех санитарных вертолетов ВК117С-2. Два из них дежурят в аэропорту «Остафьево» (один днем и один ночью), третий – на вертолетной площадке при ГКБ №15 имени О. М. Филатова.

«Вертолеты осуществляют эвакуацию пострадавших из любой точки Москвы по заявке Научно-практического центра экстренной медицинской помощи города Москвы (НПЦ ЭМП). С 1 февраля дневное дежурство вертолетов будет осуществляться при ГКБ №15 имени О. М. Филатова и ГКБ имени С. С. Юдина, ночное - в «Остафьеве», а с 15 февраля при больнице имени Юдина вертолеты будут дежурить круглосуточно», - сказал Федоров.

По его словам, такое распределение дежурных сил поможет повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи жителям столицы.

«Время прибытия медицинского вертолета в любую точку Москвы составляет в среднем 7-10 минут, а в новую Москву – 15-20 минут. Сегодня в Москве почти в половине случаев медицинские вертолеты вылетают к пациентам с инфарктом и инсультом. Больница имени Юдина входит в региональную сосудистую сеть и дежурство на базе этой клиники позволит сократить время поступления пациента к врачам, чтобы спасти ему жизнь», - отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.