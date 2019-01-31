РИАМО – 31 янв. Столичных водителей предупредили о выпадении снега с дождем в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«За окном плюс один, днем температура останется прежней, ожидается дождь со снегом. На дорогах будет скользко», – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

В четверг в Москве ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.